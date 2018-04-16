Хейтеры считают, что Ольга Бузова «зазвездилась»

После гастролей в Архангельске, хейтеры заявили, что знаменитость заболела звездной болезнью, иначе ее поведение не объяснишь.Дело в том, что фанаты подготовили для своего кумира флешмоб под песню «Мало половин», который намеревались устроить в торговом центре города, но «звезда» опоздала на час и все это время фанаты терпеливо ее дожидались.Примечательно, что поклонников творчества Ольги Бузовой собралось столько, что работа ТРЦ была на какое-то время парализована.Сама популярная исполнительница поблагодарила фанатов из Архангельска за теплый прием и отметила, что так ее еще нигде не встречали.