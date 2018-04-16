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Владимир Стеклов показал двухмесячную дочь

Владимир Стеклов, ставший недавно отцом в третий раз, показал поклонникам двухмесячную дочь. У актера есть еще две дочери от других браков.
Владимир Стеклов показал двухмесячную дочь


В январе актеру исполнилось 70 лет, а в самый последний день зимы он получил от молодой гражданской жены долгожданный подарок – маленькую Арину. Всей семьей они пришли на эфир программы «Звезды сошлись» в студию НТВ. Там Владимир Стеклов впервые показал малышку публике.

По словам артиста, он и 37-летняя Ирина вместе уже 2 года. Отношения оформлять пара не спешила. Но известие о беременности жены повергло Стеклова в такой шок, что ночевал актер на кухне. Как он признается, сейчас он понимает, как здорово стать отцом в любом возрасте и не исключает возможности родить еще одного ребенка. Кроме того, Владимир и Ирина планируют в ближайшем будущем пожениться.

Известно, что актер имеет взрослых дочерей от предыдущих браков: 45-летнюю Агриппину и 19-летнюю Глафиру.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 15:30
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