Владимир Стеклов показал двухмесячную дочь

В январе актеру исполнилось 70 лет, а в самый последний день зимы он получил от молодой гражданской жены долгожданный подарок – маленькую Арину. Всей семьей они пришли на эфир программы «Звезды сошлись» в студию НТВ. Там Владимир Стеклов впервые показал малышку публике.По словам артиста, он и 37-летняя Ирина вместе уже 2 года. Отношения оформлять пара не спешила. Но известие о беременности жены повергло Стеклова в такой шок, что ночевал актер на кухне. Как он признается, сейчас он понимает, как здорово стать отцом в любом возрасте и не исключает возможности родить еще одного ребенка. Кроме того, Владимир и Ирина планируют в ближайшем будущем пожениться.Известно, что актер имеет взрослых дочерей от предыдущих браков: 45-летнюю Агриппину и 19-летнюю Глафиру.