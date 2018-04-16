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Курс валют на 14.04.2018

Эксперты крипторынка: биткоин снова подорожает

Цена биткоина за последнюю неделю выросла на 2,3% достигнув $8195. В настоящее время, в период нестабильности экономики эта тенденция сохранится, считают эксперты из международной компании business.bitclubproject.com. По их мнению курс может превысить $9-10 тыс.

Так рынок ответил на подписание двадцатью странами EU декларации о создании Европартнерства по внедрению блокчейна - они начинают обмениваться опытом и знаниями в технической и нормативной сфере. Они будут готовить запуск единых приложений с применением технологии распределенных реестров для государственного и частного бизнесов.

Эксперты крипторынка: биткоин снова подорожает


Ранее сообщалось, подчеркивают специалисты business.bitclubproject.com, что на конференции лидеров G-20 было принято решение разработать правила безопасного применения новых технологий. По их решению, уже к июлю месяцу текущего года должны быть разработаны национальные правила - на основе которых создадут единую платформу безопасности использования криптовалют в мире. Все эти новости вновь дадут основу восходящему тренду курсовой стоимости биткоину и криптовалюте в целом, считают эксперты крипторынка.
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Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 14:50
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