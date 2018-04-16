Эксперты крипторынка: биткоин снова подорожает

Так рынок ответил на подписание двадцатью странами EU декларации о создании Европартнерства по внедрению блокчейна - они начинают обмениваться опытом и знаниями в технической и нормативной сфере. Они будут готовить запуск единых приложений с применением технологии распределенных реестров для государственного и частного бизнесов.Ранее сообщалось, подчеркивают специалисты business.bitclubproject.com, что на конференции лидеров G-20 было принято решение разработать правила безопасного применения новых технологий. По их решению, уже к июлю месяцу текущего года должны быть разработаны национальные правила - на основе которых создадут единую платформу безопасности использования криптовалют в мире. Все эти новости вновь дадут основу восходящему тренду курсовой стоимости биткоину и криптовалюте в целом, считают эксперты крипторынка.