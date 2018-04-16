Экс-участник «Дом-2» Антон Гусев признался, что хочет дочку

Малышка из видеоролика поет на английском языке и потешно жестикулирует, а ее поведение полностью напоминает поведение настоящих артистов на сцене., - заявляет Гусев.Впрочем, вопрос пользователям можно считать риторическим, так как Антон отключил возможность комментирования своих постов.Как показала практика, экс-участник «Дом-2» знает, что делает, ведь со своим сыном Даниэлем Антон Гусев видится редко, и можно было ожидать, что отзывы подписчиков на эту публикацию были бы нелестными.