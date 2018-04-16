Экс-участник «Дом-2» Антон Гусев признался, что хочет дочку
Подписчики Антона Гусева были очень удивлены. Когда прочитали его комментарий к забавному видео с симпатичной поющей девочкой.
Супруг Виктории Романец заявил, что очень хочет дочку, хотя сейчас и не время.
Малышка из видеоролика поет на английском языке и потешно жестикулирует, а ее поведение полностью напоминает поведение настоящих артистов на сцене.
«Как же я хочу дочку. Но пока не время. Но петь она точно будет, так как я люблю петь. Такая забавная малая. А Ваши дети поют? Мой еще как и пританцовывает», - заявляет Гусев.
Впрочем, вопрос пользователям можно считать риторическим, так как Антон отключил возможность комментирования своих постов.
Как показала практика, экс-участник «Дом-2» знает, что делает, ведь со своим сыном Даниэлем Антон Гусев видится редко, и можно было ожидать, что отзывы подписчиков на эту публикацию были бы нелестными.
Супруг Виктории Романец заявил, что очень хочет дочку, хотя сейчас и не время.
Малышка из видеоролика поет на английском языке и потешно жестикулирует, а ее поведение полностью напоминает поведение настоящих артистов на сцене.
«Как же я хочу дочку. Но пока не время. Но петь она точно будет, так как я люблю петь. Такая забавная малая. А Ваши дети поют? Мой еще как и пританцовывает», - заявляет Гусев.
Впрочем, вопрос пользователям можно считать риторическим, так как Антон отключил возможность комментирования своих постов.
Как показала практика, экс-участник «Дом-2» знает, что делает, ведь со своим сыном Даниэлем Антон Гусев видится редко, и можно было ожидать, что отзывы подписчиков на эту публикацию были бы нелестными.