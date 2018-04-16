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Экс-участник «Дом-2» Антон Гусев признался, что хочет дочку

Подписчики Антона Гусева были очень удивлены. Когда прочитали его комментарий к забавному видео с симпатичной поющей девочкой.
Супруг Виктории Романец заявил, что очень хочет дочку, хотя сейчас и не время.

Малышка из видеоролика поет на английском языке и потешно жестикулирует, а ее поведение полностью напоминает поведение настоящих артистов на сцене.

Экс-участник «Дом-2» Антон Гусев признался, что хочет дочку

«Как же я хочу дочку. Но пока не время. Но петь она точно будет, так как я люблю петь. Такая забавная малая. А Ваши дети поют? Мой еще как и пританцовывает», - заявляет Гусев.

Впрочем, вопрос пользователям можно считать риторическим, так как Антон отключил возможность комментирования своих постов.

Как показала практика, экс-участник «Дом-2» знает, что делает, ведь со своим сыном Даниэлем Антон Гусев видится редко, и можно было ожидать, что отзывы подписчиков на эту публикацию были бы нелестными.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:55
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