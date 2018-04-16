Вокалист Uma2rman впервые показал лицо единственного сына во время обряда крещения

Владимир Кристовкий с самого рождения у него первого сына никогда не показывал общественности фотографии наследника. Долгожданный мальчик родился у вокалиста группы Uma2rman в браке со второй женой. Первая же возлюбленная подарила музыканту четверых дочерей.Накануне в Instagram Владимира Кристовского появилась первая фотография сына, на которой также чётко видно и лицо маленького Фёдора. Сделан снимок был во время обряда Крещения, на котором присутствовал и сам звёздный отец. Публикацию в своём микроблоге певец подписал довольно сдержанно и кратко одной лишь фразой: «Покрестили сына».Несмотря на немногословность вокалиста Uma2rman, фолловеры поблагодарили его за то, что тот наконец показал лицо своего единственного сына, а также поздравили семью с крещением малыша.