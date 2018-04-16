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Вокалист Uma2rman впервые показал лицо единственного сына во время обряда крещения

Вокалист известной группы Uma2rman Владимир Кристовский впервые показал лицо единственного сына во время обряда крещения. Фолловеры поздравили музыканта с таким событием, а также выразили надежду, что теперь он будет чаще показывать им маленького Фёдора.

Вокалист Uma2rman впервые показал лицо единственного сына во время обряда крещения

Владимир Кристовкий с самого рождения у него первого сына никогда не показывал общественности фотографии наследника. Долгожданный мальчик родился у вокалиста группы Uma2rman в браке со второй женой. Первая же возлюбленная подарила музыканту четверых дочерей.

Накануне в Instagram Владимира Кристовского появилась первая фотография сына, на которой также чётко видно и лицо маленького Фёдора. Сделан снимок был во время обряда Крещения, на котором присутствовал и сам звёздный отец. Публикацию в своём микроблоге певец подписал довольно сдержанно и кратко одной лишь фразой: «Покрестили сына».

Несмотря на немногословность вокалиста Uma2rman, фолловеры поблагодарили его за то, что тот наконец показал лицо своего единственного сына, а также поздравили семью с крещением малыша.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 10:00
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