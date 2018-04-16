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Неуместный артефакт может перевернуть всю историю возникновения человечества

Необычный артефакт, найденный палеонтологом Джерри Макдональдом в Нью-Мексико в 1987, в случае принятия его научным сообществом может кардинальным образом изменить представления об истории человечества. Дело в том, что артефакт представляет собой окаменелый след человека, чей возраст оценивается в 290 млн лет, а в то время на Земле даже динозавров не существовало.

Неуместный артефакт может перевернуть всю историю возникновения человечества


Согласно датировкам след мог быть оставлен во времена пермского периода. Ученые не сомневаются в подлинности отпечатка, но у них нет предположений о том, кто и как оставил след. Данный древний след, как и другой аналогичный, но более крупный отпечаток, найденный в Африке, окружен ореолом таинственности.

Единственное разумное объяснение, которое выдвигают специалисты, заключается в том, что след имеет природное происхождение. Но как это часто случается объект, созданный природой, необычайно походит на следы человеческого пребывания.

Ученые напоминают, что на сегодняшний день скопилось достаточно большое количество неуместных артефактов, появление которых невозможно объяснить с точки зрения современной науки.
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Наука
Добавил: Tatiana Сегодня, 15:20
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