Новый тизер Xiaomi Mi 6X подтверждает синий цвет смартфона

Помимо этого известно, что на задней панели смартфона расположена двойная камера, при этом ее датчики расположены вертикально относительно друг друга. Рядом с ней установлен сканер отпечатков пальцев.Xiaomi Mi 6X предложат с 5,99-дюймовым экраном, разрешение которого составит 2160х1080 пикселей. Внутри будет работать процессор Snapdragon 660, а его дополнят модулем оперативной памяти с объемом 4 или 6 Гб и встроенным накопителем на 32, 64 или 128 Гб. Аккумулятор получит 2910 мАч емкости и возможность быстрой зарядки.Официальная презентация Xiaomi Mi 6X состоится 25 апреля на базе Уханьского университета. На данный момент неизвестно, появится ли смартфон на международном рынке или же это будет версия для продажи в Китае.