Ксения Бородина показала подруг и рассказала о женской дружбе

«Но, если что мы на связи 24/7, всегда готовые не только посплетничать. Конечно, мы обсуждаем и делаем друг для друга много всего интересного и полезного, доброго, поддерживаем, помогаем, всегда сплотимся если вдруг кто нуждается в тепле и заботе», - написала ведущая реалити-шоу под снимком с подругами.

Несколько лет назад она с подругами, которых, к слову, у нее было немало, решила дать их женской компании название - «Прачка», причем оно так закрепилось, что подруги его используют и по сей день.Правда состав девушек сильно поредел. Так, к примеру, несколько месяцев назад оттуда исключили Екатерину Жужу и поддержавшую экс-ведущую телестройки Риту Марсо.Однако несмотря на «потери» коллектив Ксении остался таким же дружным и сплочённым, о чем сообщила сама Бородина в одной из своих последних публикаций.Теледива отметила, что женская компания – это всегда непросто, поскольку у всех свой характер, настроение и мнение, но они с подругами так общаются, что умудряются не уставать друг от друга, хотя у каждой есть семья, работа и множество других дел.Ксения подчеркнула, что на фото далеко не все, но пост не конкретно о каждой участнице «Прачки», а о дружбе и коллективе, который она очень любит и которым гордится.