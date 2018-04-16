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Екатерина Скулкина сразила фанатов весенним преображением своих волос

Звезда «Comedy Woman» Екатерина Скулкина сразила фанатов преображением своих волос. Артистка сменила не только причёску, но и перекрасилась в «медный» оттенок.

Екатерина Скулкина сразила фанатов весенним преображением своих волос

Поклонники и зрители популярного юмористического шоу «Comedy Woman» во всю обсуждают, как преобразилась одна из самых ярких его участниц Екатерина Скулкина. Юмористка с наступлением весны решила похвастаться не только новой причёской, но также рискнула изменить привычный цвет волос на «медный» оттенок. Некоторым фолловерам всё же показалось, что сейчас локоны знаменитости сверкают в розовом цвете.

Звезда «Comedy Woman» после того, как обнародовала в Instagram впечатляющий результат работы мастера над ней, получила много положительных и восторженных комментариев в свой адрес. Фолловеры считают, что такой яркой и харизматичной женщине, как Екатерина Скулкина, будет идти любой без исключения образ.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 09:45
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