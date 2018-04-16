Екатерина Скулкина сразила фанатов весенним преображением своих волос

Поклонники и зрители популярного юмористического шоу «Comedy Woman» во всю обсуждают, как преобразилась одна из самых ярких его участниц Екатерина Скулкина. Юмористка с наступлением весны решила похвастаться не только новой причёской, но также рискнула изменить привычный цвет волос на «медный» оттенок. Некоторым фолловерам всё же показалось, что сейчас локоны знаменитости сверкают в розовом цвете.Звезда «Comedy Woman» после того, как обнародовала в Instagram впечатляющий результат работы мастера над ней, получила много положительных и восторженных комментариев в свой адрес. Фолловеры считают, что такой яркой и харизматичной женщине, как Екатерина Скулкина, будет идти любой без исключения образ.