Рита Дакота призналась, что «война» с супругом из-за питания достигла своего пика

Рита Дакота является сторонницей здорового образа жизни, куда, разумеется, входит и правильно питание. Певица признаётся, что дома у них с мужем разгорелась самая настоящая «война», которая уже практически достигла своего пика. Выяснилось, что Влад Соколовский не готов переходить на «здоровые» продукты, так как это не вкусно.Мужчина регулярно разбавляет приготовленные женой салаты чем-нибудь вредным, а также пытается предложить супруге хотя бы попробовать. Рита Дакота призналась, что иногда сложно сдерживать себя, ведь по дому распространяется аромат жаренных ребрышек, а она сидит с тарелкой салата. Несмотря на домашнюю «войну» с Владом Соколовским, певица отмечает, что заставлять его садиться на диету она не станет, ведь это дело добровольное.Фанаты очень хвалят молодую семью музыкантов, которые не только являются успешными в карьере, но также хорошо совмещают это всё с воспитанием маленькой дочери и саморазвитием.