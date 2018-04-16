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Сестра Ольги Бузовой слишком сильно похудела из-за своего спортивного марафона

Анна Бузова, ставшая знаменитой благодаря своей сестре, активно пропагандирует идею здорового питания и спорта в массы. Однако её поклонники сомневаются в полезности её программы.

Сестра Ольги Бузовой слишком сильно похудела из-за своего спортивного марафона

Программа под названием «Anna Buzova by Baxus» подразумевает индивидуальный и универсальный подход к похудению, полностью поддерживая людей, участвующих в их марафоне.

Сама же Бузова-младшая активно занимается по ней, хвастаясь своими результатами, ведь после первой пары недель занятий Анна сбросила 1,5 килограмма, а также заметила появление рельефа в тех местах, где его никогда не было.

Вот только с одним ей по-прежнему сложно справиться, а именно приучить себя к правильному питанию, однако девушка настойчиво двигается к своей цели. Тем не менее, опубликованное в ее микроблоге новое фото подверглось критике от поклонников.

Фанаты заметили, что сестра известной теледивы не просто сбросила лишние килограммы, но и исхудала, приобрела нездоровый вид, и тем самым она может отпугнуть её клиентов.

Они посоветовали ей пройти обследование, что быть полностью уверенной в безопасности своего комплекса.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:20
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