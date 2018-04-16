Сестра Ольги Бузовой слишком сильно похудела из-за своего спортивного марафона

Программа под названием «Anna Buzova by Baxus» подразумевает индивидуальный и универсальный подход к похудению, полностью поддерживая людей, участвующих в их марафоне.Сама же Бузова-младшая активно занимается по ней, хвастаясь своими результатами, ведь после первой пары недель занятий Анна сбросила 1,5 килограмма, а также заметила появление рельефа в тех местах, где его никогда не было.Вот только с одним ей по-прежнему сложно справиться, а именно приучить себя к правильному питанию, однако девушка настойчиво двигается к своей цели. Тем не менее, опубликованное в ее микроблоге новое фото подверглось критике от поклонников.Фанаты заметили, что сестра известной теледивы не просто сбросила лишние килограммы, но и исхудала, приобрела нездоровый вид, и тем самым она может отпугнуть её клиентов.Они посоветовали ей пройти обследование, что быть полностью уверенной в безопасности своего комплекса.