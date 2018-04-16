Гвинет Пэлтроу перед свадьбой устроила «пляжный» девичник в Мексике

Уже в этом году Гвинет Пэлтроу станет официальной женой своего 46-летнего возлюбленного режиссёра Брэда Фэлчака. По данным СМИ, пара состоит в отношениях уже давно, но перестала скрывать это только в 2015 году. И вот уже совсем скоро им предстоит отпраздновать пышную свадьбу, но невеста решила, что без традиционного девичника ей не обойтись.Гвинет Пэлтроу немного отошла от привычного формата проведения вечеринки, устроив себе и своим звёздным подругам самый настоящий «пляжный» девичник на несколько дней. Актриса на частном самолёте прилетела в Мексику, где уже замечена на одном из лучших курортов.По данным зарубежных СМИ, будущая жена Брэда Фэлчака вместе с Кэмерон Диаз, Стеллой МакКартни и другими не менее известными личностями просто наслаждается отдыхом на солнечном пляже Мексики, периодически балуя себя охлаждающими напитками и изысканными закусками к ним.