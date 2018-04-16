Виктория Романец удивила подписчиков купальником и фигурой

«Эй бабы, кому нечего делать?) обсудим пальцы на моих ногах?)», «Тут можно обсудить дерево», - подписала свои публикации Романец.

«Аааа фигура просто бомба», «Отлично выглядишь», «Виктория ,красавица с любой стороны....купальник супер, фигура шикарная....пусть все завистники захлебнуться своей завистью...Вика ,ты шикарна!», - высказались они.

В своих микроблогах они уже опубликовали несколько фотографий из отдыха, на которых, по их мнению, все было идеально, однако хейтеры все равно нашли к чему придраться.Особенно сильно критики решили отметиться под снимками Вики, обсуждая ее совсем не похудевшую фигуру, внешность и даже купальник. Поначалу девушка пыталась отвечать грубостью на все негативные выпады в свой адрес, но в какой-то момент ей это надоело, и она решила на зло выложить серию из практически одинаковых фото.Стоит отметить, что несмотря на уйму недовольных, в комментариях под фотографиями нашлись и те, кому понравился и купальник Виктории, и ее фигура.