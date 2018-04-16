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Стас Костюшкин тренируется в зале с огромным колесом от трактора

Популярный певец Стас Костюшкин показал фанатам, как тренируется в зале с колесом от трактора. Свою публикацию в Instagram исполнитель дополнил забавным комментарием.

Стас Костюшкин тренируется в зале с огромным колесом от трактора

Стас Костюшкин стремится выглядеть не только ухоженно, но и поддерживать спортивную форму. Поклонники певца знают, что он регулярно посещает тренажёрный зал, но мало кто догадывался, что иногда вместо привычных утяжелителей исполнитель занимается с колесом от трактора. Об этом Костюшкин рассказал сам, опубликовав в своём микроблоге соответствующую фотографию.

На кадре видно, как над певцом нависает огромное колесо от трактора, а в подписи к снимку любимец публики заявил, что его знакомому трактористу такая идея очень даже понравилась. В комментариях фолловеры отметили, что для такого спортивного мужчины, как Стас Костюшкин, подобный вес не является сложностью. Кто-то даже в шутку предложил исполнителю новую работу, гарантировав не только крепкие колёса для тренировок, но и достойную оплату труда.

Наиболее активно фотографию из зала, где Костюшкин занимается с колесом от трактора, комментировали именно женщины, восхищаясь рельефным прессом кумира.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 09:00
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