Житель Воронежа пожаловался на Hummer с "дьявольским" номером

Отмечается, что водитель чёрного Hummer припарковал свой автомобиль так, что один из жителей частного сектора в Воронеже не смог выехать с собственного двора. Тогда горожанин решил обратиться с просьбой к городскому интернет-сообществу. Он просит пользователей интернета, знакомых с владельцем Hummer, чтобы они передали ему просьбу убрать «адскую» машину, освободив проезд со двора.В комментариях к фотографии большинство жителей Воронежа подняли на смех мужчину с его жалобой. Пользователи принялись давать мужчине советы, чтобы тот ударил чёрный Hummer по колёсам, тогда у автомобиля сработает сигнализация и хозяин автомобиля тут же объявится. Однако не сообщается, нашлись ли среди воронежцев смельчаки, которые отважились постучать по колёсам Hummer с «дьявольским» номером.