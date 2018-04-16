Житель Воронежа пожаловался на Hummer с "дьявольским" номером
Накануне житель города Воронежа выложил в социальную сеть фотографию чёрного Hummer с «дьявольским» номером 666. При этом фотография сопровождалась жалобой якобы водитель машины с числом «дьявола» закрыл проезд другому автомобилю.
Отмечается, что водитель чёрного Hummer припарковал свой автомобиль так, что один из жителей частного сектора в Воронеже не смог выехать с собственного двора. Тогда горожанин решил обратиться с просьбой к городскому интернет-сообществу. Он просит пользователей интернета, знакомых с владельцем Hummer, чтобы они передали ему просьбу убрать «адскую» машину, освободив проезд со двора.
В комментариях к фотографии большинство жителей Воронежа подняли на смех мужчину с его жалобой. Пользователи принялись давать мужчине советы, чтобы тот ударил чёрный Hummer по колёсам, тогда у автомобиля сработает сигнализация и хозяин автомобиля тут же объявится. Однако не сообщается, нашлись ли среди воронежцев смельчаки, которые отважились постучать по колёсам Hummer с «дьявольским» номером.
Отмечается, что водитель чёрного Hummer припарковал свой автомобиль так, что один из жителей частного сектора в Воронеже не смог выехать с собственного двора. Тогда горожанин решил обратиться с просьбой к городскому интернет-сообществу. Он просит пользователей интернета, знакомых с владельцем Hummer, чтобы они передали ему просьбу убрать «адскую» машину, освободив проезд со двора.
В комментариях к фотографии большинство жителей Воронежа подняли на смех мужчину с его жалобой. Пользователи принялись давать мужчине советы, чтобы тот ударил чёрный Hummer по колёсам, тогда у автомобиля сработает сигнализация и хозяин автомобиля тут же объявится. Однако не сообщается, нашлись ли среди воронежцев смельчаки, которые отважились постучать по колёсам Hummer с «дьявольским» номером.
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Добавил: Алина Сегодня, 14:40