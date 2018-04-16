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Виктория Романец оскорбила подписчиков и отключила комментарии

Несколько дней назад экс-участники телепроекта «Дом-2» Виктория Романец и Антон Гусев отправились в турецкий Белек, где остановились шикарном 5-ти звёздочном отеле Club Prive by Rixos.

Оттуда они уже опубликовали несколько фотографий на фоне ресепшена, пальм и бассейна, однако были раскритикованы некоторыми подписчиками.

Виктория Романец оскорбила подписчиков и отключила комментарии

Так, к примеру, под одним из снимков, пользователи Сети стали обсуждать, что супруги хвастаются дорогим отелем, а на самом деле поехали за полцены, под другим – отсутствие выпивки на столе, под третьим – плохо сидящий купальник.

В конечном итоге Вике надоело читать негативные отзывы, а потому она выставила еще одно фото, под которым предложила «бабам» обсудить ее пальцы ног и отключила комментарии.

Виктория Романец оскорбила подписчиков и отключила комментарии

Стоит отметить, что позже любопытство Романец все-таки взяло верх и она все же вернула фанатам возможность высказать свое мнение, поэтому сейчас эта публикация насчитывает более 600 комментариев.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 08:38
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