Виктория Романец оскорбила подписчиков и отключила комментарии

Оттуда они уже опубликовали несколько фотографий на фоне ресепшена, пальм и бассейна, однако были раскритикованы некоторыми подписчиками.Так, к примеру, под одним из снимков, пользователи Сети стали обсуждать, что супруги хвастаются дорогим отелем, а на самом деле поехали за полцены, под другим – отсутствие выпивки на столе, под третьим – плохо сидящий купальник.В конечном итоге Вике надоело читать негативные отзывы, а потому она выставила еще одно фото, под которым предложила «бабам» обсудить ее пальцы ног и отключила комментарии.Стоит отметить, что позже любопытство Романец все-таки взяло верх и она все же вернула фанатам возможность высказать свое мнение, поэтому сейчас эта публикация насчитывает более 600 комментариев.