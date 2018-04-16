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Курс валют на 14.04.2018

Экономисты: Санкции против России заработали

Билл Браудер, глава фонда Hermitage Capital предложил силовым органам Великобритании проверить все деньги, связанные с российским бизнесом, тем самым ограничив маневр "нечистых на руку российских бизнесменов". Однако уже после принятия санкций против 38 олигархов из России - они потеряли $12 млрд, а капитализация их компаний упала наполовину.

По мнению большинства экономистов, после введения американских санкций 6 апреля, их действенность была не очевидна. Однако торги на Лондонской и Гонконгской биржи показали убийственный характер принятых антироссийских мер: специалисты "Росала"заявили о возможности дефолта; акции рухнули на от 20% до 50%; снизилась на 5-10% капитализация российских компаний торгующих на этих биржах; обвалился индекс Московской биржи и рубль.

Экономисты: Санкции против России заработали


Ранее были обнародованы данные, что миллиардеры "санкционного списка" из России потеряли $12 млрд за неделю. По информации прессы Великобритании, это лишь начало мер, которые оставят в бизнесе только честных бизнесменов и уберут "серые схемы" их экономики и из политики.
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Экономика
Добавил: Valeriy Сегодня, 13:45
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