Экономисты: Санкции против России заработали
Билл Браудер, глава фонда Hermitage Capital предложил силовым органам Великобритании проверить все деньги, связанные с российским бизнесом, тем самым ограничив маневр "нечистых на руку российских бизнесменов". Однако уже после принятия санкций против 38 олигархов из России - они потеряли $12 млрд, а капитализация их компаний упала наполовину.
По мнению большинства экономистов, после введения американских санкций 6 апреля, их действенность была не очевидна. Однако торги на Лондонской и Гонконгской биржи показали убийственный характер принятых антироссийских мер: специалисты "Росала"заявили о возможности дефолта; акции рухнули на от 20% до 50%; снизилась на 5-10% капитализация российских компаний торгующих на этих биржах; обвалился индекс Московской биржи и рубль.
Ранее были обнародованы данные, что миллиардеры "санкционного списка" из России потеряли $12 млрд за неделю. По информации прессы Великобритании, это лишь начало мер, которые оставят в бизнесе только честных бизнесменов и уберут "серые схемы" их экономики и из политики.
По мнению большинства экономистов, после введения американских санкций 6 апреля, их действенность была не очевидна. Однако торги на Лондонской и Гонконгской биржи показали убийственный характер принятых антироссийских мер: специалисты "Росала"заявили о возможности дефолта; акции рухнули на от 20% до 50%; снизилась на 5-10% капитализация российских компаний торгующих на этих биржах; обвалился индекс Московской биржи и рубль.
Ранее были обнародованы данные, что миллиардеры "санкционного списка" из России потеряли $12 млрд за неделю. По информации прессы Великобритании, это лишь начало мер, которые оставят в бизнесе только честных бизнесменов и уберут "серые схемы" их экономики и из политики.
Экономика
Добавил: Valeriy Сегодня, 13:45