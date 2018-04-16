Экономисты: Санкции против России заработали

По мнению большинства экономистов, после введения американских санкций 6 апреля, их действенность была не очевидна. Однако торги на Лондонской и Гонконгской биржи показали убийственный характер принятых антироссийских мер: специалисты "Росала"заявили о возможности дефолта; акции рухнули на от 20% до 50%; снизилась на 5-10% капитализация российских компаний торгующих на этих биржах; обвалился индекс Московской биржи и рубль.Ранее были обнародованы данные, что миллиардеры "санкционного списка" из России потеряли $12 млрд за неделю. По информации прессы Великобритании, это лишь начало мер, которые оставят в бизнесе только честных бизнесменов и уберут "серые схемы" их экономики и из политики.