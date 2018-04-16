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Дмитрий Тарасов принялся за троллинг Ольги Бузовой в Сети

Экс-супруг Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов через несколько месяцев станет счастливым отцом и футболист в последнее время неустанно напоминает об этом всем пользователям в Сети.

Однако хейтеры уверены, что все его посты счастливой семейно жизни имеют одну цель – «уколоть» его бывшую жену.

Дмитрий Тарасов принялся за троллинг Ольги Бузовой в Сети

Звездный взлет Ольги Бузовой многим не дает покоя и если ранее Тарасов утверждал что его жизнь не для «лайков», то теперь он активно выставляет напоказ поцелуи и беременный живот своей третьей супруги Анастасии Костенко.

Общественность, пристально следящая за жизнью футболиста и телезвезды, уверена, что Дмитрий не столько рад очередному ребенку, сколько хочет досадить Ольге Бузовой, которая в свое время не захотела осчастливить Тарасова потомством.

Дмитрий Тарасов принялся за троллинг Ольги Бузовой в Сети

Почти ежедневно в ленте Instagram Дмитрия стали появляться свежие фото, демонстрирующие его благополучие с новой женой и ожидание очередной дочки, хотя ни для кого не секрет, что Тарасов хотел бы сына.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:33
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