Дмитрий Тарасов принялся за троллинг Ольги Бузовой в Сети

Однако хейтеры уверены, что все его посты счастливой семейно жизни имеют одну цель – «уколоть» его бывшую жену.Звездный взлет Ольги Бузовой многим не дает покоя и если ранее Тарасов утверждал что его жизнь не для «лайков», то теперь он активно выставляет напоказ поцелуи и беременный живот своей третьей супруги Анастасии Костенко.Общественность, пристально следящая за жизнью футболиста и телезвезды, уверена, что Дмитрий не столько рад очередному ребенку, сколько хочет досадить Ольге Бузовой, которая в свое время не захотела осчастливить Тарасова потомством.Почти ежедневно в ленте Instagram Дмитрия стали появляться свежие фото, демонстрирующие его благополучие с новой женой и ожидание очередной дочки, хотя ни для кого не секрет, что Тарасов хотел бы сына.