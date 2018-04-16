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Ольга Рапунцель в первый раз прогулялась с семьей

Всего пару недель назад звезда телепроекта "Дом-2" Ольга Рапунцель родила своего первого ребёнка.

Все утверждают, что девочка получилась копией своего папы Димы Дмитренко. Малышку назвали Анастасией и молодая мама не торопится показывает ей лицо, правда часто выкладывает в Instagram фото, прикрывая личико девочки стикерами.

Ольга Рапунцель в первый раз прогулялась с семьей

Известно, что Рапунцель часто гуляет с ребенком. И вот накануне и в первый раз за две недели счастливая семья в полном составе прогулялась на улице. Дима, Оля и дочурка подышали свежим воздухом целый час, хотя в четверг гуляли всего по 15 минут по рекомендации педиатра.

"Мы сегодня впервые гуляли на улице всей семьёй. Это новое ощущение для меня, как-то чувствую себя особенно с коляской...наша доченька спит во всю на прогулке, это огромное удовольствие наблюдать за ней, так хочется всегда обнимать и расцеловать своего ангелочка...погода шепчет и радует, поэтому сегодня мы гуляли около часа", - в частности пишет бывшая участница телестройки.

Надо сказать, что после родов Оля буквально расцвела и сегодня выглядит намного красивее. Поклонники "Дома-2" убеждены, что беременность пошла Ольге на пользу не только внешне, но и внутренне.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:31
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