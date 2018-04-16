SpaceX собирается использовать Мексиканский залив в качестве запасной зоны посадки кораблей Dragon

На данный момент у SpaceX есть право приводнять свои корабли Dragon в акватории Тихого океана, недалеко от города Лос-Анджелес. Также в этих целях можно использовать участки Атлантического океана. Таким образом, с 2018 по 2020 год компания будет садить капсулы Dragon 2 в бассейне Атлантики, а Dragon - в Тихом океане.Что касается Мексиканского залива, то эта территория нужна SpaceX в качестве подстраховки, поскольку с 2021 года основной площадкой для приводнения станет территория Атлантического океана. Также в пользу Мексиканского залива играет роль тот факт, что в Техасе рядом с ним формируется космодром SpaceX, поэтому здесь речь идет еще и об экономической целесообразности.