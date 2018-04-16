АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета для внеземных цивилизаций является перекрестком между мирами Вселенной
EUR 75.75 USD 61.43
Курс валют на 14.04.2018

На GeekBench появился смартфон Moto G6 Plus

Через несколько дней в Бразилии состоится презентация нового смартфона Moto G6 Plus, вместе с которым также представят устройства G6 и G6 Play. Сообщается, что на сайте GeekBench появились данные о G6 Plus, что позволило узнать новые подробности.

На GeekBench появился смартфон Moto G6 Plus


Таким образом, стало известно, что Moto G6 Plus процессором Snapdragon 660, хотя ранее была речь о Snapdragon 630. В режиме одноядерного тестирования смартфону удалось получить 866 баллов, а при подключении всех ядер девайс заработал 4123 балла.

Тестируемая версия смогла похвастаться модулем оперативной памяти с объемом 4 гигабайта и встроенной памятью на 32 Гб. Также отмечается выпуск модификации с шестью Гб ОЗУ и накопителем на 64 Гб. Что касается программной платформы, то в качестве нее была представлена система Android 8.0.

Согласно неподтвержденным данным Moto G6 Plus предложит пользователю 5,93-дюймовый дисплей с разрешением 2160×1080 пикселей сдвоенный модуль основной камеры на 12 и 5 Мп, фронтальную камеру на 16 Мп и аккумулятор с емкостью 3250 мАч.
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 13:15
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Nature: Еда прямо влияет на продолжительность
Ученые выявили мишень для вирусов «кишечного
Киркоров считает себя «настоящим дураком», ведь
На новом снимке Глюкозы Матильду Шнурову
Эксперты рассказали, почему грызть семечки
Катя Жужа насмешила подписчиц своей забавной
Наряд Алики Смеховой облили красным вином на
Рианна приятно удивила публику внезапно
Ученые обнаружили звезду, способную уничтожить
Ксении Бородиной треплет нервы погода
"Вернулась к бывшему?": Дану Борисову застукали в
На блокировку Telegram Ксения Собчак ответила
Экономисты: Санкции против России заработали
Егор Крид сомневается в правильности своего
Новенький участник переключился от Иваны Диловой
Новости Дом-2»: Мусульбес и Литвинов обогнали в
Лолита может запеть рэпом в дуэте с загадочным
Ольга Бузова призналась, что до сих пор страдает
SpaceX собирается использовать Мексиканский залив
Хейтеры посмеялись над Натальей Штурм за
Алексей Купин рассказал о тотальной слежке со
Лена Хромина устроила новым участникам кастинг с
На GeekBench появился смартфон Moto G6 Plus
Участница «Холостяка» Ольга Ломакина плачет
Ольга и Илья Гажиенко оригинально поздравили сына
Алла Пугачёва в Instagram поблагодарила
Volkswagen объявил цены на новый внедорожник
Алена Водонаева похвасталась перед подписчиками
Ученые: Искусственные пептиды помогут преодолеть
Настя Каменских скрывает от публики человека,
Просмотреть все новости