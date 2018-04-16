На GeekBench появился смартфон Moto G6 Plus

Таким образом, стало известно, что Moto G6 Plus процессором Snapdragon 660, хотя ранее была речь о Snapdragon 630. В режиме одноядерного тестирования смартфону удалось получить 866 баллов, а при подключении всех ядер девайс заработал 4123 балла.Тестируемая версия смогла похвастаться модулем оперативной памяти с объемом 4 гигабайта и встроенной памятью на 32 Гб. Также отмечается выпуск модификации с шестью Гб ОЗУ и накопителем на 64 Гб. Что касается программной платформы, то в качестве нее была представлена система Android 8.0.Согласно неподтвержденным данным Moto G6 Plus предложит пользователю 5,93-дюймовый дисплей с разрешением 2160×1080 пикселей сдвоенный модуль основной камеры на 12 и 5 Мп, фронтальную камеру на 16 Мп и аккумулятор с емкостью 3250 мАч.