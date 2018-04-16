Отдыхающая в Турции Виктория Романец похвасталась своим загаром
Несколько дней назад скандально известные экс-участники телепроекта «Дом-2» Виктория Романец и Антон Гусев, которые с некоторых пор являются мужем и женой, отправились на отдых. В этот раз они остановились в шикарном 5-ти звёздочном отеле Club Prive by Rixos расположенном в турецком Белеке.
Вика, как и большинство современных знаменитостей, имеющих множество подписчиков в соцсети Instagram, уже успела опубликовать несколько фотографий в купальнике, а также подробнее рассказать об отеле и его услугах.
Так, к примеру, на выставленном несколько часов назад снимке, девушка сообщила, что загар уже начал ложиться на ее кожу, а потому ее уже не остановить, намекая, что в Москву она вернется настоящей мулаткой.
Стоит отметить, что на фото Романец позировала в уже продемонстрированном поклонникам голубом купальнике Supreme, позволив более детально рассмотреть изгибы ее значительно постройневшей фигуры.
Вика, как и большинство современных знаменитостей, имеющих множество подписчиков в соцсети Instagram, уже успела опубликовать несколько фотографий в купальнике, а также подробнее рассказать об отеле и его услугах.
Так, к примеру, на выставленном несколько часов назад снимке, девушка сообщила, что загар уже начал ложиться на ее кожу, а потому ее уже не остановить, намекая, что в Москву она вернется настоящей мулаткой.
Стоит отметить, что на фото Романец позировала в уже продемонстрированном поклонникам голубом купальнике Supreme, позволив более детально рассмотреть изгибы ее значительно постройневшей фигуры.