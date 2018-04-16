АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета для внеземных цивилизаций является перекрестком между мирами Вселенной
EUR 75.75 USD 61.43
Курс валют на 14.04.2018

Отдыхающая в Турции Виктория Романец похвасталась своим загаром

Несколько дней назад скандально известные экс-участники телепроекта «Дом-2» Виктория Романец и Антон Гусев, которые с некоторых пор являются мужем и женой, отправились на отдых. В этот раз они остановились в шикарном 5-ти звёздочном отеле Club Prive by Rixos расположенном в турецком Белеке.

Отдыхающая в Турции Виктория Романец похвасталась своим загаром

Вика, как и большинство современных знаменитостей, имеющих множество подписчиков в соцсети Instagram, уже успела опубликовать несколько фотографий в купальнике, а также подробнее рассказать об отеле и его услугах.

Так, к примеру, на выставленном несколько часов назад снимке, девушка сообщила, что загар уже начал ложиться на ее кожу, а потому ее уже не остановить, намекая, что в Москву она вернется настоящей мулаткой.

Отдыхающая в Турции Виктория Романец похвасталась своим загаром

Стоит отметить, что на фото Романец позировала в уже продемонстрированном поклонникам голубом купальнике Supreme, позволив более детально рассмотреть изгибы ее значительно постройневшей фигуры.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 07:59
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сестра Ольги Бузовой слишком сильно похудела
Гвинет Пэлтроу перед свадьбой устроила «пляжный»
Титул «Мисс Россия-2018» достался студентке из
Виктория Романец удивила подписчиков купальником
В сеть выложили информацию о новом BMW M2 с
Стас Костюшкин тренируется в зале с огромным
В Торонто «Тотальный диктант» по русскому языку
Elitegroup Computer Systems представила новую
Физики получили возможность управления
Виктория Романец оскорбила подписчиков и
Дмитрий Тарасов принялся за троллинг Ольги
Ольга Рапунцель в первый раз прогулялась с семьей
После укуса собаки мужчине ампутировали нос и
Microsoft заблокировала сервис uTorrent
30% опрошенных считают, что Тереза Мэй приняла
Сервис Opera VPN перестанет работать с 30 апреля
Контрсанкции РФ позволят российским компаниям
Отдыхающая в Турции Виктория Романец похвасталась
Подтверждена разработка смартфона Essential Phone
Разработчики Instagram отказали в поддержке
Ольга Бузова призналась, что совсем забыла, как
Ученые: Ночные походы в туалет становятся
Звезда «Дом-2» Нелли Ермолаева призывает любить
Онкологи рассказали, как можно самому определить
В GSMArena названы самые популярные смартфоны на
Эксперт рассказал о развитии туризма в России во
Аграрная компания из Дании предложила технологию
Олег Газманов негативно высказался на счет
Ассоциация по контролю над вооружениями США
Реакция Ольги Бузовой на голых мужчин поразила
Просмотреть все новости