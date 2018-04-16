Volkswagen объявил цены на новый внедорожник Teramont

Базовая версия внедорожника Volkswagen Teramont оснащена аудиосистемой Composition Media с сенсорным дисплеем, трёхзонным климат-контролем, подогревом передних сидений, круиз-контролем, динамическим автокорректором фар и системой 4MOTION Active Control для выбора режимов вождения.В моторную гамму автомобиля Volkswagen Teramont входят два бензиновых двигателя — один турбированный силовой агрегат R4 объёмом 2,0 литра, генерирующий 220 лошадиных сил, а второй мотор VR6 ёмкостью 3,6 литра мощностью 280 «лошадей». Двигатели комплектуются 8-ступенчатым «автоматом» и полноприводной системой 4MOTION.При покупке внедорожника Teramont компания Volkswagen предлагает российским клиентам расширенную гарантию на 4 года или на 120 тысяч километров пробега. Заказать автомобиль можно уже сегодня.