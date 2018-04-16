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Xiaomi работает над недорогим смартфоном с процессором MediaTek Helio P40 и ОС Android 8.1 Oreo

В базе данных Geekbench появился новый смартфон под названием Xiaomi Cereus. Известно, что новинка сразу получит операционную систему Android 8.1 Oreo. Стоимость устройства не должна превысить 250 долларов.

Xiaomi работает над недорогим смартфоном с процессором MediaTek Helio P40 и ОС Android 8.1 Oreo


Также сообщается, что в аппаратной основе Xiaomi Cereus работает процессор MediaTek Helio P40 с восемью ядрами, а тактовая частота этого чипа достигает отметки в 2 ГГц. Его дополняют модулем оперативной памяти с объемом 3 гигабайта и встроенной памятью в 32 Гб. На данный момент это вся известная информация, но в скором времени Xiaomi наверняка предоставит какие-то данные.

Стоит отметить, что MediaTek Helio P40 еще не был официально представлен разработчиками, поэтому и о скорой презентации Xiaomi Cereus говорить пока рано. Эксперты считают, что смартфон все же выйдет за пределы рынка Китая и его можно будет официально приобрести в других регионах.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 12:45
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