Xiaomi работает над недорогим смартфоном с процессором MediaTek Helio P40 и ОС Android 8.1 Oreo

Также сообщается, что в аппаратной основе Xiaomi Cereus работает процессор MediaTek Helio P40 с восемью ядрами, а тактовая частота этого чипа достигает отметки в 2 ГГц. Его дополняют модулем оперативной памяти с объемом 3 гигабайта и встроенной памятью в 32 Гб. На данный момент это вся известная информация, но в скором времени Xiaomi наверняка предоставит какие-то данные.Стоит отметить, что MediaTek Helio P40 еще не был официально представлен разработчиками, поэтому и о скорой презентации Xiaomi Cereus говорить пока рано. Эксперты считают, что смартфон все же выйдет за пределы рынка Китая и его можно будет официально приобрести в других регионах.