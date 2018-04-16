HMD Global представит новый Nokia X 27 апреля
Компания HMD Global объявила о намерениях перезапустить смартфон Nokia X. Отмечается, что девайс должен получить операционную систему Android Oreo.
27 апреля текущего года будет проведено мероприятие, на котором разработчики представят новый Nokia X. В HMD Global утверждают, что смартфон появится в сегменте со средними ценниками. Что неизвестно, так это то, какое техническое оснащение получит телефон. Касательно дизайна можно сделать предположение, что он будет очень похож с прошлой концепцией.
Предполагается, что в продаже будет представлено версии в разных цветах, а корпус смартфонов выполнят из металла или стекла.
Пока что производитель не раскрывает информации о том, в каких регионах телефон окажется доступным. Как бы там ни было, уже 27 апреля поклонники бренда смогут узнать всю информацию об этой разработке.
27 апреля текущего года будет проведено мероприятие, на котором разработчики представят новый Nokia X. В HMD Global утверждают, что смартфон появится в сегменте со средними ценниками. Что неизвестно, так это то, какое техническое оснащение получит телефон. Касательно дизайна можно сделать предположение, что он будет очень похож с прошлой концепцией.
Предполагается, что в продаже будет представлено версии в разных цветах, а корпус смартфонов выполнят из металла или стекла.
Пока что производитель не раскрывает информации о том, в каких регионах телефон окажется доступным. Как бы там ни было, уже 27 апреля поклонники бренда смогут узнать всю информацию об этой разработке.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 12:30