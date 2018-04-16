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HMD Global представит новый Nokia X 27 апреля

Компания HMD Global объявила о намерениях перезапустить смартфон Nokia X. Отмечается, что девайс должен получить операционную систему Android Oreo.

HMD Global представит новый Nokia X 27 апреля


27 апреля текущего года будет проведено мероприятие, на котором разработчики представят новый Nokia X. В HMD Global утверждают, что смартфон появится в сегменте со средними ценниками. Что неизвестно, так это то, какое техническое оснащение получит телефон. Касательно дизайна можно сделать предположение, что он будет очень похож с прошлой концепцией.

Предполагается, что в продаже будет представлено версии в разных цветах, а корпус смартфонов выполнят из металла или стекла.

Пока что производитель не раскрывает информации о том, в каких регионах телефон окажется доступным. Как бы там ни было, уже 27 апреля поклонники бренда смогут узнать всю информацию об этой разработке.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 12:30
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