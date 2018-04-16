HMD Global представит новый Nokia X 27 апреля

27 апреля текущего года будет проведено мероприятие, на котором разработчики представят новый Nokia X. В HMD Global утверждают, что смартфон появится в сегменте со средними ценниками. Что неизвестно, так это то, какое техническое оснащение получит телефон. Касательно дизайна можно сделать предположение, что он будет очень похож с прошлой концепцией.Предполагается, что в продаже будет представлено версии в разных цветах, а корпус смартфонов выполнят из металла или стекла.Пока что производитель не раскрывает информации о том, в каких регионах телефон окажется доступным. Как бы там ни было, уже 27 апреля поклонники бренда смогут узнать всю информацию об этой разработке.