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Ольга Бузова призналась, что совсем забыла, как строить отношения

Популярная певица и ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова в своих интервью неоднократного говорила о том, что после развода с супругом Дмитрием Тарасовым у нее не было секса.

А на днях девушка разоткровенничалась и рассказала, что забыла, что такое свидание, поскольку последний раз ходила на него в далеком 2011 году.

Ольга Бузова призналась, что совсем забыла, как строить отношения

Ко всему прочему теледива также забыла, как это – ходить за руку с любимым человеком, и с чего вообще начинаются отношения.

Знаменитость призналась, что хотела бы вновь испытать все эти прекрасные ощущения.

Стоит отметить, что совсем скоро на канале ТНТ стартует новый проект – «Замуж за Бузову», где отобранные Ольгой кандидаты будут сражаться за ее сердце, доказывая, что в мире еще остались настоящие мужчины, поскольку на данный момент ведущая потеряла в них веру.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 07:37
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