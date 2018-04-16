Ольга Бузова призналась, что совсем забыла, как строить отношения

А на днях девушка разоткровенничалась и рассказала, что забыла, что такое свидание, поскольку последний раз ходила на него в далеком 2011 году.Ко всему прочему теледива также забыла, как это – ходить за руку с любимым человеком, и с чего вообще начинаются отношения.Знаменитость призналась, что хотела бы вновь испытать все эти прекрасные ощущения.Стоит отметить, что совсем скоро на канале ТНТ стартует новый проект – «Замуж за Бузову», где отобранные Ольгой кандидаты будут сражаться за ее сердце, доказывая, что в мире еще остались настоящие мужчины, поскольку на данный момент ведущая потеряла в них веру.