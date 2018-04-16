В Сети появился предполагаемый дизайн наушников Apple
Представители немецкого издания CURVED labs решили продемонстрировать свое видение касательно того, каким может оказаться дизайн новых наушников от компании Apple. Стоит напомнить, что сразу после презентации и выпуска на рынок колонок HomePod, в сообществе пользовательской электроники появилась информации о возможном выпуске «яблочных» наушников, которые будут использовать голосового ассистента Siri.
Таким образом, наушники могут стать своеобразным дополнением для HomePod. Помимо этого эксперты утверждают, что новое устройство не будет иметь схожие с Beats качества, а купертиновские разработчики создадут собственную уникальную концепцию.
В представленном немецком дизайне есть намеки на то, что некоторые элементы новых наушников будут иметь сходство с колонкой HomePod. В частности это касается корпуса устройства.
Также немецкие эксперты добавили сенсорную панель с индикатором Siri и другими элементами для управления гаджетом. Также отмечается наличие зарядки с помощью док-станции.
На рынок наушники могут выпустить в черном и белом цветах.
Таким образом, наушники могут стать своеобразным дополнением для HomePod. Помимо этого эксперты утверждают, что новое устройство не будет иметь схожие с Beats качества, а купертиновские разработчики создадут собственную уникальную концепцию.
В представленном немецком дизайне есть намеки на то, что некоторые элементы новых наушников будут иметь сходство с колонкой HomePod. В частности это касается корпуса устройства.
Также немецкие эксперты добавили сенсорную панель с индикатором Siri и другими элементами для управления гаджетом. Также отмечается наличие зарядки с помощью док-станции.
На рынок наушники могут выпустить в черном и белом цветах.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 12:15