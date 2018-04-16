В Сети появился предполагаемый дизайн наушников Apple

Таким образом, наушники могут стать своеобразным дополнением для HomePod. Помимо этого эксперты утверждают, что новое устройство не будет иметь схожие с Beats качества, а купертиновские разработчики создадут собственную уникальную концепцию.В представленном немецком дизайне есть намеки на то, что некоторые элементы новых наушников будут иметь сходство с колонкой HomePod. В частности это касается корпуса устройства.Также немецкие эксперты добавили сенсорную панель с индикатором Siri и другими элементами для управления гаджетом. Также отмечается наличие зарядки с помощью док-станции.На рынок наушники могут выпустить в черном и белом цветах.