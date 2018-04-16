Звезда «Дом-2» Нелли Ермолаева призывает любить себя в любом состоянии

Также девушка рассказала о самих родах т стремлении восстановиться стройную фигуру.О том, как протекала беременность Нелли, знали все ее подписчики, так как будущая мать делилась всеми подробностями в Instagram.Сегодня, 16 апреля, на телеканале «Домашний» выйдет первый выпуск программы «Беременные» с участием Ермолаевой. О своем «интересном положении» Нелли говорит, что эти девять месяцев пролетели легко, непринужденно и весело. Тем более, что девушка не переживала о набранных килограммах., - объясняет Ермолаева.Но уже после появления сына Мирона, молодая женщина поняла, что вес снижается очень медленно. Но для нее на данный момент главное обеспечить малыша грудным вскармливанием, а в такой ситуации организм неохотно «отдает» накопленные жиры., - говорит Нелли.Нужно любить себя в любом состоянии призывает девушка, и тогда ты будешь излучать уверенность и сексуальность, несмотря на избыточный вес.