Звезда «Дом-2» Нелли Ермолаева призывает любить себя в любом состоянии
Героиней нового сезона реалити-шоу «Беременные» стала экс-участница телестройки Нелли Ермолаева, которая поделилась сложностями и радостями счастливых девяти месяцев ожидания малыша.
Также девушка рассказала о самих родах т стремлении восстановиться стройную фигуру.
О том, как протекала беременность Нелли, знали все ее подписчики, так как будущая мать делилась всеми подробностями в Instagram.
Сегодня, 16 апреля, на телеканале «Домашний» выйдет первый выпуск программы «Беременные» с участием Ермолаевой. О своем «интересном положении» Нелли говорит, что эти девять месяцев пролетели легко, непринужденно и весело. Тем более, что девушка не переживала о набранных килограммах.
«Я не переживала по поводу увеличивающейся цифры на весах, у меня было хорошее настроение, которое передавалось и ребенку», - объясняет Ермолаева.
Но уже после появления сына Мирона, молодая женщина поняла, что вес снижается очень медленно. Но для нее на данный момент главное обеспечить малыша грудным вскармливанием, а в такой ситуации организм неохотно «отдает» накопленные жиры.
«После родов тело становится дряблым. Это правда жизни. Но главное — не запускать себя, правильно питаться и со временем начать приводить себя в форму посредством спорта и косметологии», - говорит Нелли.
Нужно любить себя в любом состоянии призывает девушка, и тогда ты будешь излучать уверенность и сексуальность, несмотря на избыточный вес.
Также девушка рассказала о самих родах т стремлении восстановиться стройную фигуру.
О том, как протекала беременность Нелли, знали все ее подписчики, так как будущая мать делилась всеми подробностями в Instagram.
Сегодня, 16 апреля, на телеканале «Домашний» выйдет первый выпуск программы «Беременные» с участием Ермолаевой. О своем «интересном положении» Нелли говорит, что эти девять месяцев пролетели легко, непринужденно и весело. Тем более, что девушка не переживала о набранных килограммах.
«Я не переживала по поводу увеличивающейся цифры на весах, у меня было хорошее настроение, которое передавалось и ребенку», - объясняет Ермолаева.
Но уже после появления сына Мирона, молодая женщина поняла, что вес снижается очень медленно. Но для нее на данный момент главное обеспечить малыша грудным вскармливанием, а в такой ситуации организм неохотно «отдает» накопленные жиры.
«После родов тело становится дряблым. Это правда жизни. Но главное — не запускать себя, правильно питаться и со временем начать приводить себя в форму посредством спорта и косметологии», - говорит Нелли.
Нужно любить себя в любом состоянии призывает девушка, и тогда ты будешь излучать уверенность и сексуальность, несмотря на избыточный вес.