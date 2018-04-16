В сеть выложили рендеры «заряженного» Ford Focus RS нового поколения

На рендерных изображениях у обновлённого Ford Focus RS на верхней части багажника размещено большое антикрыло. Благодаря такому решению прижимная сила автомобиля увеличивается, а также возрастают динамические возможности машины. В задней части автомобиля можно увидеть довольно большие патрубки выхлопной системы.Официальная презентация «заряженной» версии Ford Focus RS состоится не раньше, чем в 2020 году. Особенностью обновлённого автомобиля станет силовой агрегат, который сможет генерировать более 400 лошадиных сил. Такую мощность машине обеспечит гибридная установка, состоящая из турбированного дизельного мотора объёмом 2,3 литра и 48-вольтового электропривода.