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В сеть выложили рендеры «заряженного» Ford Focus RS нового поколения

В сети появились независимые рендеры с изображением обновлённого Ford Focus RS. На основе официальных фотографий новинки дизайнер Клебер Сильв представил предполагаемый внешний вид «заряженного» автомобиля в 3D.

В сеть выложили рендеры «заряженного» Ford Focus RS нового поколения


На рендерных изображениях у обновлённого Ford Focus RS на верхней части багажника размещено большое антикрыло. Благодаря такому решению прижимная сила автомобиля увеличивается, а также возрастают динамические возможности машины. В задней части автомобиля можно увидеть довольно большие патрубки выхлопной системы.

Официальная презентация «заряженной» версии Ford Focus RS состоится не раньше, чем в 2020 году. Особенностью обновлённого автомобиля станет силовой агрегат, который сможет генерировать более 400 лошадиных сил. Такую мощность машине обеспечит гибридная установка, состоящая из турбированного дизельного мотора объёмом 2,3 литра и 48-вольтового электропривода.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 12:00
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