Тюнинг-ателье G-Power обновило седан BMW M3 E92

Поле проведения ряда доработок, двигатель «заряженного» седана BMW M3 прибавил в мощности, стал более отзывчивым при нажатии на педаль газа, а также улучшилась тяга на средних оборотах. В результате модернизации мощность силового агрегата увеличилась на 87 лошадиных сил. В итоге автомобиль теперь выдаёт 501 лошадиную силу вместо прежних 420 «лошадей». Однако о динамике «заряженного» седана ничего не сообщается.Опциональный пакет «35 Jahre Edition» доступен для всех автомобилей BMW M3 E92, он доступен для всех желающих подарить своей машине второе дыхание по цене от 2 999 евро, что эквивалентно 230 000 рублей.