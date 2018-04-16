Тюнинг-ателье G-Power обновило седан BMW M3 E92
Специалисты авто-ателье G-Power модернизировали автомобиль BMW M3 E92. Машина получила пакет доработок «35 Jahre Edition», после чего улучшились качества его стандартного двигателя.
Поле проведения ряда доработок, двигатель «заряженного» седана BMW M3 прибавил в мощности, стал более отзывчивым при нажатии на педаль газа, а также улучшилась тяга на средних оборотах. В результате модернизации мощность силового агрегата увеличилась на 87 лошадиных сил. В итоге автомобиль теперь выдаёт 501 лошадиную силу вместо прежних 420 «лошадей». Однако о динамике «заряженного» седана ничего не сообщается.
Опциональный пакет «35 Jahre Edition» доступен для всех автомобилей BMW M3 E92, он доступен для всех желающих подарить своей машине второе дыхание по цене от 2 999 евро, что эквивалентно 230 000 рублей.
Поле проведения ряда доработок, двигатель «заряженного» седана BMW M3 прибавил в мощности, стал более отзывчивым при нажатии на педаль газа, а также улучшилась тяга на средних оборотах. В результате модернизации мощность силового агрегата увеличилась на 87 лошадиных сил. В итоге автомобиль теперь выдаёт 501 лошадиную силу вместо прежних 420 «лошадей». Однако о динамике «заряженного» седана ничего не сообщается.
Опциональный пакет «35 Jahre Edition» доступен для всех автомобилей BMW M3 E92, он доступен для всех желающих подарить своей машине второе дыхание по цене от 2 999 евро, что эквивалентно 230 000 рублей.
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Добавил: Алина Сегодня, 11:45