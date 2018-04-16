ТОП-5 лучших российских внедорожников возглавила LADA 4X4

Лидер рейтинга LADA 4X4 имеет дорожный просвет 205 мм, короткие свесы и полный привод. Стоимость этой модели внедорожника на российском рынке составляет 400 000 рублей. Недостатками данной модели эксперты считают устаревшее оформление машины и 1,7-литровый агрегат.На втором месте рейтинга расположился автомобиль Chevrolet Niva, который имеет полноприводную систему, клиренс 200 мм, пониженную передачу и блокировку дифференциала. Данная модель комфортна, как на бездорожье, так и на асфальте.Третье место досталось внедорожнику УАЗ «Патриот», который эксперты критикуют за качество сборки. Автомобиль имеет дорожный просвет 210 мм и силовой агрегат производительностью 135 лошадиных сил, работающий на пару с 2-диапазонной раздаточной системой.На четвёртом месте рейтинга расположился ГАЗ-4WD с дорожным просветом в 205 мм и с подключённой полноприводной системой. Замыкает пятёрку лучших внедорожников УАЗ-2206, который в народе прозвали «Буханкой». Автомобиль комплектуется 112-сильным двигателем, имеет клиренс 205 мм и подключаемый полный привод.