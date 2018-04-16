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ТОП-5 лучших российских внедорожников возглавила LADA 4X4

ТОП-5 самых лучших российских внедорожников возглавила модель LADA 4X4. Накануне эксперты составили рейтинг российских автомобилей с внедорожными качествами.

ТОП-5 лучших российских внедорожников возглавила LADA 4X4


Лидер рейтинга LADA 4X4 имеет дорожный просвет 205 мм, короткие свесы и полный привод. Стоимость этой модели внедорожника на российском рынке составляет 400 000 рублей. Недостатками данной модели эксперты считают устаревшее оформление машины и 1,7-литровый агрегат.

На втором месте рейтинга расположился автомобиль Chevrolet Niva, который имеет полноприводную систему, клиренс 200 мм, пониженную передачу и блокировку дифференциала. Данная модель комфортна, как на бездорожье, так и на асфальте.

Третье место досталось внедорожнику УАЗ «Патриот», который эксперты критикуют за качество сборки. Автомобиль имеет дорожный просвет 210 мм и силовой агрегат производительностью 135 лошадиных сил, работающий на пару с 2-диапазонной раздаточной системой.

На четвёртом месте рейтинга расположился ГАЗ-4WD с дорожным просветом в 205 мм и с подключённой полноприводной системой. Замыкает пятёрку лучших внедорожников УАЗ-2206, который в народе прозвали «Буханкой». Автомобиль комплектуется 112-сильным двигателем, имеет клиренс 205 мм и подключаемый полный привод.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 11:30
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