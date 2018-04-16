Новый Lexus CT составит конкуренцию Tesla Model 3

Новая разработка компании Lexus увидит свет в 2020 году. Согласно предварительным данным, новое транспортное средство получит две модификации — одна будет комплектоваться электрическим мотором, а вторая получит гибридную силовую установку.Как полагают эксперты, новый Lexus CT составит прямую конкуренцию для Tesla Model 3. В свою очередь Паскаль Рух — глава европейского филиала компании Lexus, что обновлённая модель направлена на прямую конкуренцию с такими автомобилями, как BMW 1 Series и Mercedes A-Class.По словам Паскаля Руха, на данный момент окончательного решения, относительно того, каким именно будет Lexus CT, принято не было. Не исключено, что при разработке новинки будет применён новый подход.