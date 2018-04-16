Новый Lexus CT составит конкуренцию Tesla Model 3
Премиальный бренд Lexus планирует разработать новую модель CT, которая составит конкуренцию Tesla Model 3. По неподтверждённым данным, новая модификация Lexus CT будет разработана на платформе TNGA, которая лежит в основе Toyota Auris.
Новая разработка компании Lexus увидит свет в 2020 году. Согласно предварительным данным, новое транспортное средство получит две модификации — одна будет комплектоваться электрическим мотором, а вторая получит гибридную силовую установку.
Как полагают эксперты, новый Lexus CT составит прямую конкуренцию для Tesla Model 3. В свою очередь Паскаль Рух — глава европейского филиала компании Lexus, что обновлённая модель направлена на прямую конкуренцию с такими автомобилями, как BMW 1 Series и Mercedes A-Class.
По словам Паскаля Руха, на данный момент окончательного решения, относительно того, каким именно будет Lexus CT, принято не было. Не исключено, что при разработке новинки будет применён новый подход.
Новая разработка компании Lexus увидит свет в 2020 году. Согласно предварительным данным, новое транспортное средство получит две модификации — одна будет комплектоваться электрическим мотором, а вторая получит гибридную силовую установку.
Как полагают эксперты, новый Lexus CT составит прямую конкуренцию для Tesla Model 3. В свою очередь Паскаль Рух — глава европейского филиала компании Lexus, что обновлённая модель направлена на прямую конкуренцию с такими автомобилями, как BMW 1 Series и Mercedes A-Class.
По словам Паскаля Руха, на данный момент окончательного решения, относительно того, каким именно будет Lexus CT, принято не было. Не исключено, что при разработке новинки будет применён новый подход.
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Добавил: Алина Сегодня, 11:00