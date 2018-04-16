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Новый Lexus CT составит конкуренцию Tesla Model 3

Премиальный бренд Lexus планирует разработать новую модель CT, которая составит конкуренцию Tesla Model 3. По неподтверждённым данным, новая модификация Lexus CT будет разработана на платформе TNGA, которая лежит в основе Toyota Auris.

Новый Lexus CT составит конкуренцию Tesla Model 3


Новая разработка компании Lexus увидит свет в 2020 году. Согласно предварительным данным, новое транспортное средство получит две модификации — одна будет комплектоваться электрическим мотором, а вторая получит гибридную силовую установку.

Как полагают эксперты, новый Lexus CT составит прямую конкуренцию для Tesla Model 3. В свою очередь Паскаль Рух — глава европейского филиала компании Lexus, что обновлённая модель направлена на прямую конкуренцию с такими автомобилями, как BMW 1 Series и Mercedes A-Class.

По словам Паскаля Руха, на данный момент окончательного решения, относительно того, каким именно будет Lexus CT, принято не было. Не исключено, что при разработке новинки будет применён новый подход.
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Добавил: Алина Сегодня, 11:00
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