Toyota разрабатывает технологию «совместного использования батарей»

Таким подходом, Toyota предполагает обеспечение эффективного срока службы используемых батарей до 15 лет. Как рассказали специалисты, первые 5–7 лет они успешно эксплуатируются в электрокарах, а затем их хватит еще на 8–10 лет для других систем.Помимо прочего, унифицированные аккумуляторные модули упростят процессы разработок по электромобилям разного типа. Так же учтено, чтобы автовладельцы без проблем могли менять оригинальные блоки батарей на современные аналоги, причем с повышенной емкостью, но при сохранении прежних габаритов.