Toyota разрабатывает технологию «совместного использования батарей»
Компанией Toyota планируется реализация очередной концепции, направленной на «совместное использование батарей» (battery sharing). Идея заключается в продлении сроков эксплуатации аккумуляторных блоков, причем батарейные модули остаются при своих стандартных размерах. Подразумевается, что по мере использования, можно будет менять сферу применения. Для примера можно взять аккумуляторы, которые начинают жизнь в электромобиле, а после, перекочевывают в электрические погрузчики или систему сохранения бытовой энергии.
Таким подходом, Toyota предполагает обеспечение эффективного срока службы используемых батарей до 15 лет. Как рассказали специалисты, первые 5–7 лет они успешно эксплуатируются в электрокарах, а затем их хватит еще на 8–10 лет для других систем.
Помимо прочего, унифицированные аккумуляторные модули упростят процессы разработок по электромобилям разного типа. Так же учтено, чтобы автовладельцы без проблем могли менять оригинальные блоки батарей на современные аналоги, причем с повышенной емкостью, но при сохранении прежних габаритов.
Таким подходом, Toyota предполагает обеспечение эффективного срока службы используемых батарей до 15 лет. Как рассказали специалисты, первые 5–7 лет они успешно эксплуатируются в электрокарах, а затем их хватит еще на 8–10 лет для других систем.
Помимо прочего, унифицированные аккумуляторные модули упростят процессы разработок по электромобилям разного типа. Так же учтено, чтобы автовладельцы без проблем могли менять оригинальные блоки батарей на современные аналоги, причем с повышенной емкостью, но при сохранении прежних габаритов.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 10:45