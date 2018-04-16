Google внедряет в Gmail возможность электронного письма самоуничтожаться

С помощью данной функции в Gmail, разработчики предусматривают возможности для пользователей по отправке секретной информации без опасений и риска, что содержимое будет прочитано не адресатом, а случайным пользователем сервиса. Кроме того, в письма встроена возможность самоуничтожения после открытия и прочтения. Так же, сам пользователь может установить определенное время, после которого пересылаемая информация ликвидируется.Для успешного прочтения секретного письма, от получателя требуется ввод специального SMS-кода. Соответственно, при невыполнении данного условия, письмо просто не откроется. Так же, письмо с такими функциями не копируется и не пересылается кому-либо другому.Отправлять секретные письма, а так же устанавливать таймер может любой зарегистрированный в Gmail пользователь. Он же и определяет время самоуничтожения письма. В ситуации, когда нет необходимости соблюдать секретность, функция защиты отключается автором письма, с помощью нажатия специальной кнопки. Пока нет определенных результатов по оценке новшества пользователями, как и выводов по оценке его эффективности.