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Тереза Мэй собирается потратить 61,4 миллиона фунтов стерлингов на ликвидацию пластика

Британия планирует создать фонд для борьбы с пластиковым мусором, загрязняющим океан. На его ликвидацию правительство выделит более 61 миллиона фунтов стерлингов.
Тереза Мэй собирается потратить 61,4 миллиона фунтов стерлингов на ликвидацию пластика


Тереза Мэй, премьер-министр Британии оповестила, что создаст в стране фонд борьбы с загрязнением океанов пластиком. Чтобы исследовать и ликвидировать пластик, Великобритания собирается потратить 61,4 миллиона фунтов стерлингов.

Известно, что благая идея британцев нашла поддержку у Шри-Ланки, Новой Зеландии, Ганы и Ванутау.

Ранее в сети появился видеоролик, снятый британцем у берегов острова Бали. Там ныряльщик нашел не только скатов, но и горы мусора, плавающего в океане.
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В мире
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:15
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