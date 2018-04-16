Тереза Мэй собирается потратить 61,4 миллиона фунтов стерлингов на ликвидацию пластика
Британия планирует создать фонд для борьбы с пластиковым мусором, загрязняющим океан. На его ликвидацию правительство выделит более 61 миллиона фунтов стерлингов.
Тереза Мэй, премьер-министр Британии оповестила, что создаст в стране фонд борьбы с загрязнением океанов пластиком. Чтобы исследовать и ликвидировать пластик, Великобритания собирается потратить 61,4 миллиона фунтов стерлингов.
Известно, что благая идея британцев нашла поддержку у Шри-Ланки, Новой Зеландии, Ганы и Ванутау.
Ранее в сети появился видеоролик, снятый британцем у берегов острова Бали. Там ныряльщик нашел не только скатов, но и горы мусора, плавающего в океане.
Тереза Мэй, премьер-министр Британии оповестила, что создаст в стране фонд борьбы с загрязнением океанов пластиком. Чтобы исследовать и ликвидировать пластик, Великобритания собирается потратить 61,4 миллиона фунтов стерлингов.
Известно, что благая идея британцев нашла поддержку у Шри-Ланки, Новой Зеландии, Ганы и Ванутау.
Ранее в сети появился видеоролик, снятый британцем у берегов острова Бали. Там ныряльщик нашел не только скатов, но и горы мусора, плавающего в океане.
В мире
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:15