В США запатентовали затемняющие глаза светочувствительные контактные линзы

Переходные контакты являются детищем партнерства компаний Transitions Optical и Johnson & Johnson. Линзы имеют свойство быстро перейти от обычных контактов к почти черным на достаточном солнечном свете, и в компании Johnson & Johnson утверждают, что они могут переключаться достаточно быстро в зависимости от освещения, будь то солнечный свет или свет в помещении.В самих объективах есть динамический фотохромный фильтр, заполненный фотохромными молекулами, способными изменять свою структуру при контакте с УФ-светом и также блокировать синий свет. Подобная технология существует в очках довольно давно, но никто не интегрировал их в контактные линзы.FDA специально провела тест, в котором участвовали 24 пациента, ехавшие днем и ночью, нося контакты. Водители были в полном порядке в обоих условиях. Johnson & Johnson провели несколько более широких тестов, прежде чем отправлять продукты в FDA.После одобрения FDA ожидается, что линзы поступят в продажу в первой половине 2019 года.