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В США запатентовали затемняющие глаза светочувствительные контактные линзы

Администрация США по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) дала разрешение на необычное слияние переходных солнцезащитных очков и контактных линз: светочувствительные контакты, затемняющиеся при солнечном свете, позволяя иметь солнцезащитные очки непосредственно в глазах.

В США запатентовали затемняющие глаза светочувствительные контактные линзы


Переходные контакты являются детищем партнерства компаний Transitions Optical и Johnson & Johnson. Линзы имеют свойство быстро перейти от обычных контактов к почти черным на достаточном солнечном свете, и в компании Johnson & Johnson утверждают, что они могут переключаться достаточно быстро в зависимости от освещения, будь то солнечный свет или свет в помещении.

В самих объективах есть динамический фотохромный фильтр, заполненный фотохромными молекулами, способными изменять свою структуру при контакте с УФ-светом и также блокировать синий свет. Подобная технология существует в очках довольно давно, но никто не интегрировал их в контактные линзы.

FDA специально провела тест, в котором участвовали 24 пациента, ехавшие днем и ночью, нося контакты. Водители были в полном порядке в обоих условиях. Johnson & Johnson провели несколько более широких тестов, прежде чем отправлять продукты в FDA.

После одобрения FDA ожидается, что линзы поступят в продажу в первой половине 2019 года.
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dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 22:51
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