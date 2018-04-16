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Сотрудники ЦРУ раскритиковали художественные фильмы о себе

Художественные фильмы о своей работе американские разведчики смотрят часто и так же часто их критикуют. Многое в них им не нравится.

Сотрудники ЦРУ раскритиковали художественные фильмы о себе


В журнале для внутреннего пользования «Исследования в разведке» отклики на книги и фильмы на эту тематику, как правило, отрицательные.

К примеру, критике подвергся фильм «Убийца» режиссера Дэни Вильнева, который рассказывает об агенте ФБР, обнаружившей заговор ЦРУ в Мексике. Из содержания фильма можно заключить, что ЦРУ зло – однозначно и без нюансов. Сотрудники ЦРУ возненавидели эту киноленту.

Также не избежал критики и фильм режиссера Стивена Спилберга «Шпионский мост». Сюжет картины разворачивается вокруг истории адвоката, договорившегося об освобождении американского летчика Фрэнсиса Пауэрса, который в 1960-е года попал в плен в СССР.

Как говорят сотрудники ЦРУ, историю просто скопировали для драматического эффекта, не обозначив никакой интриги или поводов к размышлению. Это скорее документальный, чем художественный фильм, заключили разведчики.
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Общество
Добавил: George21 Сегодня, 10:00
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