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Олег Газманов негативно высказался на счет творчества Ольги Бузовой

Известный певец не оценил творчество певиц Ольги Бузовой, назвав его «Бузовщина».

Звезды российской эстрады разделились на два лагеря: первые поддерживают Бузову и принимают ее в свое светское общество, а вторые критикуют Ольгу, считая, что ей стоит уйти со сцены. Карьера певицы звезды «Дома-2» развивается очень стремительно. Выпустив всего пару песен, она уже собирает полные залы и гастролирует по всей стране.

Олег Газманов негативно высказался на счет творчества Ольги Бузовой

Поэтому кто-то из знаменитостей ценят такую трудоспособность Бузовой. Среди них, например, Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Стас Пьеха. Но находятся и те, из «старой гвардии», кто недоволен творчеством Ольги. Так, Олег Газманов не понимает всеобщего обожания Ольгой.

Он считает, что в современном шоу-бизнесе чересчур много явлений недопустимых, начиная от «Бузовщины» и заканчивая рэп-батлами. Артист уверен, что это нельзя назвать творчеством. Газманов уважает Мота, Гуфа, Басту, так как они делают что-то новое и интересное, в отличие от Бузовой.

Олег Газманов негативно высказался на счет творчества Ольги Бузовой

Пользователи негативно отнеслись к высказываниям артиста. Многие уверены, что Ольга хотя бы работает и честным трудом зарабатывает деньги. А Олег уже перестал выступать, поэтому теперь лишь хвастается своими былыми успехами, о которых уже совсем скоро все забудут.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 06:45
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