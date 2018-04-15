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Анна Седокова поделилась интимными секретами Николая Баскова

Анна Седокова спровоцировала своего коллегу по цеху Николая Баскова на откровенный разговор. Певица попыталась выведать у главного блондина России, каков он в постели. Видео разговора появилось в «инстаграмном» аккаунте Седоковой.

Анна Седокова поделилась интимными секретами Николая Баскова


Во время рабочей поездки Анна Седокова заметила, что Николай Басков не очень уверенно ведет машину. При этом певица отметила, что это является косвенным доказательством того, каков мужчина в постели. Басков иронично ответил, что в постели он «непредсказуем».

Седокову похоже этот ответ не устроил, так как она принялась расспрашивать Баскова дальше, задав ему вопрос о том, на кого он больше похож во время интимной близости – на льва или тигра. Однако Басков и на этот раз остался тверд, как гранит, заявив, что об этом лучше спросить у их «общей знакомой», по ходу намекая на модель Викторию Лопыреву, с которой у Николая Баскова серьезные отношения.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 22:07
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