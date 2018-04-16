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30% опрошенных считают, что Тереза Мэй приняла правильное решение

На официальном сайте социологической службы Survation появились результаты опроса касательно того, правильно ли поступила Тереза Мэй, что приняла решение об участии Великобритании в сирийском конфликте. Таким образом, стало известно, что 54% опрошенных считают действия Терезы Мэй неправильными, а 30% респондентов не видят в этом никаких проблем.

30% опрошенных считают, что Тереза Мэй приняла правильное решение


Также сообщается, что 17% жителей Великобритании не смогли ответить на этот вопрос. 47% людей считают, что Мэй приняла решение вследствие обеспокоенности применением химического оружия. 15% опрашиваемых решили ничего не отвечать, а 38% предполагают, что таким образом политик хочет укрепить свой статус.

61% респондентов хотят, чтобы дальнейшие военные действия армии Великобритании обсуждались в парламенте. 20% считают, что эти дебаты совершенно не нужны.

Касательно того, должна ли Великобритания участвовать в сирийском конфликте, 40% людей ответили отрицательно, а 36% одобрили эти действия.
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Политика
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:12
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