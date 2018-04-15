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Ксения Собчак опровергла слухи о своем разводе

Бывший кандидат в президенты, телеведущая Ксения Собчак опровергла домыслы о сложностях в семье.

Недавно Собчак улетела на отдых в США с подругами. Поэтому в Интернете сразу же распространились слухи о том, что звезда решила развестись с супругом. Усугубил ситуацию комплимент, оставленный Ксенией на странице Павла Дурова.

Ксения Собчак опровергла слухи о своем разводе

Известная блогер Лена Миро съязвила, что Собчак уже ищет себе мужчину, чтобы не терять времени даром, несмотря на то, что у нее еще есть муж и ребенок. Однако телеведущая решила развеять все слухи и домыслы о проблемах в браке.

Звезда опубликовала фотографию, на которой она позирует вместе с мужем. При этом Ксения отметила, что любит своего мужа также сильно, спустя пять лет, что даже его ворчания ей по душе.

Подписчики поверили Собчак и пожелали им с супругом счастья и семейного благополучия. Ведь после супружества Ксения сильно изменилась в лучшую сторону: стала добрее, нежнее и внимательнее.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 21:08
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