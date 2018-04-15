Ксения Собчак опровергла слухи о своем разводе

Недавно Собчак улетела на отдых в США с подругами. Поэтому в Интернете сразу же распространились слухи о том, что звезда решила развестись с супругом. Усугубил ситуацию комплимент, оставленный Ксенией на странице Павла Дурова.Известная блогер Лена Миро съязвила, что Собчак уже ищет себе мужчину, чтобы не терять времени даром, несмотря на то, что у нее еще есть муж и ребенок. Однако телеведущая решила развеять все слухи и домыслы о проблемах в браке.Звезда опубликовала фотографию, на которой она позирует вместе с мужем. При этом Ксения отметила, что любит своего мужа также сильно, спустя пять лет, что даже его ворчания ей по душе.Подписчики поверили Собчак и пожелали им с супругом счастья и семейного благополучия. Ведь после супружества Ксения сильно изменилась в лучшую сторону: стала добрее, нежнее и внимательнее.