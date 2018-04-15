Саймон Марданшин пришел с новой девушкой на день рождения Романа Гриценко

После того как Саймон покинул шоу, он не скрывал, что у него еще остались чувства к Лене Хроминой. Поэтому поклонники были уверены, что Марданшин помирится с бывшей и в скором времени вернется обратно на проект.Однако все чаще по Сети стали распространяться слухи о том, что у молодого человека уже есть новая пассия. Сначала подозрения пали на Марию Кохно, так как они с Саймоном хорошо общаются, но девушка опровергла подобные домыслы.А недавно на день рождение Ромы Гриценко Марданшин засветился в компании незнакомой блондинки. Кто это до сих пор неизвестно, но ясно лишь одно, что девушка не является выпускницей реалити-шоу. Сам Саймон пока никак не прокомментировал данную информацию.Причем на видео отчетливо было видно, что экс-участник не просто дружески танцует с незнакомкой. Очевидно, что между ними есть романтические отношения.