«Умные туалеты» Китая оборудованы системой распознавания лиц

Из информации известно, что уже с января, на территории города Чанша, расположенного в провинции Хунань, построена модель «умного туалета», у которого уже появилась определенная популярность. Его посетили свыше 20-ти тысяч человек, за все время начала эксплуатации. Городскими властями приняты все меры, чтобы оборудовать его самыми передовыми технологиями. Как пример, можно назвать решение одной из серьезных проблем для Китая, представленной воровством туалетной бумаги.Теперь, специальным «умным» устройством, выделяется для каждого посетителя отрезок из 40-ка сантиметров бумаги, но не сразу, а после задействования системы распознавания лиц. Метод не только позволяет избежать воровства, но так же направлен на соответствующую экономию.При условии, что посетитель задержался в помещении кабинки больше чем 10 минут, то его предупредит специальный сигнал, цель которого – указать посетителю, что есть и другие люди. В обязанности сигнала входит и предупреждение технического персонала туалета, про необходимость проверить и убедиться в порядке ли посетитель.Помимо всего прочего, туалет» оборудован бесплатным Wi-Fi, аппаратом подзарядки телефонов, кнопкой экстренных случаев и многими другими полезным и интересными новинками .