Дипломат США рассказал, когда США выведет войска из Сирии

В частности отмечается, что главной целью армии США является борьба с терроризмом.Напомним, что в ночь с пятницы на субботу военные США, Франции и Великобритании нанесли ракетные удары по территории Сирии. Сообщается, что всего было выпущено около ста ракет, но противоракетным системам защищающейся стороны удалось отразить большую часть снарядов.Российское правительство осудило ракетные удары по территории страны, которая также участвует в борьбе с терроризмом.