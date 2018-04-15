Дипломат США рассказал, когда США выведет войска из Сирии
В своем интервью Fox News Sunday американский дипломат при ООН Никки Хейли рассказала, когда США выведет свои войска из Сирии. По ее словам, американское правительство собирается достичь всех своих поставленных целей и только потом вывести военных из этого региона.
В частности отмечается, что главной целью армии США является борьба с терроризмом.
Напомним, что в ночь с пятницы на субботу военные США, Франции и Великобритании нанесли ракетные удары по территории Сирии. Сообщается, что всего было выпущено около ста ракет, но противоракетным системам защищающейся стороны удалось отразить большую часть снарядов.
Российское правительство осудило ракетные удары по территории страны, которая также участвует в борьбе с терроризмом.
В частности отмечается, что главной целью армии США является борьба с терроризмом.
Напомним, что в ночь с пятницы на субботу военные США, Франции и Великобритании нанесли ракетные удары по территории Сирии. Сообщается, что всего было выпущено около ста ракет, но противоракетным системам защищающейся стороны удалось отразить большую часть снарядов.
Российское правительство осудило ракетные удары по территории страны, которая также участвует в борьбе с терроризмом.
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Добавил: Роман Мирный Сегодня, 20:52