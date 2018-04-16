Власти Великобритании готовят санкции против собственника «Челси» Романа Абрамовича

Роман Абрамович, как, впрочем, и другие российские олигархи, хранящие свои активы в Соединенном Королевстве, рискует попасть под санкции правительства Великобритании, сообщает британская Times, ссылаясь на окружение премьер-министра Терезы Мэй. Ограничительные меры против Абрамовича и других российских бизнесменов находятся в разработке.Усугубление ситуации, когда под санкции можно попасть с бóльшей долей вероятности, началось с момента принятия в января 2018 года британского закона о финансовой безопасности. Согласно документу власти Великобритании получили право узнавать происхождение капитала иностранных владельцев недвижимости и активов.Если, к примеру, активы Абрамовича вызовут вопросы и не найдется ответов по легальности их происхождения, то на них будет наложен арест.