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Власти Великобритании готовят санкции против собственника «Челси» Романа Абрамовича

Над российским владельцем футбольного клуба «Челси» Романом Абрамовичем сгущаются тучи британского правосудия в виде наложения правительственных санкций.

Власти Великобритании готовят санкции против собственника «Челси» Романа Абрамовича


Роман Абрамович, как, впрочем, и другие российские олигархи, хранящие свои активы в Соединенном Королевстве, рискует попасть под санкции правительства Великобритании, сообщает британская Times, ссылаясь на окружение премьер-министра Терезы Мэй. Ограничительные меры против Абрамовича и других российских бизнесменов находятся в разработке.

Усугубление ситуации, когда под санкции можно попасть с бóльшей долей вероятности, началось с момента принятия в января 2018 года британского закона о финансовой безопасности. Согласно документу власти Великобритании получили право узнавать происхождение капитала иностранных владельцев недвижимости и активов.

Если, к примеру, активы Абрамовича вызовут вопросы и не найдется ответов по легальности их происхождения, то на них будет наложен арест.
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Экономика / Главные новости
Добавил: George21 Сегодня, 06:20
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