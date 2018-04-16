Ассоциация по контролю над вооружениями США признала удары по Сирии нарушением международного права

Были выделены основополагающие факторы, которые и определяют незаконные действия армии США и их союзников. В частности отмечается, что Сирия не разрешала совершать ракетные удары по ее территории, США в этом случае не выступали в роли защищающихся, а также Совбез ООН не давал разрешения на атаку.Помимо этого представители Ассоциации опасаются, что президент США может в следующий раз все также не посоветоваться с Конгрессом и начать военный конфликт в другом регионе, к примеру, в Северной Корее, что непременно повлечет за собой угрозу ядерной войны. Что касается Сирии, то здесь есть опасность столкновения американских военных с российской армией, а это спровоцирует глобальный международный конфликт.