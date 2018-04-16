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Ассоциация по контролю над вооружениями США признала удары по Сирии нарушением международного права

Представители американской Ассоциации по контролю над вооружениями, Дэрил Кимболл и Том Кантримэн, считают, что ракетные удары, которые были совершены по Сирии, нарушают международное право. Было отмечено, что согласно уставу ООН, запрещается нарушать территориальную целостность любого независимого государства.

Ассоциация по контролю над вооружениями США признала удары по Сирии нарушением международного права


Были выделены основополагающие факторы, которые и определяют незаконные действия армии США и их союзников. В частности отмечается, что Сирия не разрешала совершать ракетные удары по ее территории, США в этом случае не выступали в роли защищающихся, а также Совбез ООН не давал разрешения на атаку.

Помимо этого представители Ассоциации опасаются, что президент США может в следующий раз все также не посоветоваться с Конгрессом и начать военный конфликт в другом регионе, к примеру, в Северной Корее, что непременно повлечет за собой угрозу ядерной войны. Что касается Сирии, то здесь есть опасность столкновения американских военных с российской армией, а это спровоцирует глобальный международный конфликт.
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Политика / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 06:40
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