Романец с Гусевым отмечают очередной медовый месяц в Турции
Романец с Гусевым отмечают очередной медовый месяц в турецком Белеке, где заселились в роскошный отель, предоставляющий постояльцам завтраки "почти в постель".
Модель и экс-участница "Дома-2" похвасталась: в потрясающем турецком отеле их с мужем кормят так, что она полюбила курорт ещё больше.
Гусев и его возлюбленная уже отправлялись в свадебное путешествие, однако в тёплом уголке с морем, пальмами и фруктами почувствовали себя снова молодожёнами.
Виктория с Антоном не устают публиковать фотографии райского местечка, на одной из которых теледива кормит супруга угощениями, которых перед ними полный стол.
Путешествовать вместе с мужем для Романец крайне важно. Вместе они могут отстраниться от изматывающего столичного ритма жизни и вспомнить, какие нежные чувства питают друг к другу, в очередной раз доказывая фанатам и хейтерам, что вместе они по велению сердца.
Ранее стало известно, что Ольга Ветер может пойти под суд вместе с Викторией Романец из-за связи с мошенниками.
Модель и экс-участница "Дома-2" похвасталась: в потрясающем турецком отеле их с мужем кормят так, что она полюбила курорт ещё больше.
Гусев и его возлюбленная уже отправлялись в свадебное путешествие, однако в тёплом уголке с морем, пальмами и фруктами почувствовали себя снова молодожёнами.
Виктория с Антоном не устают публиковать фотографии райского местечка, на одной из которых теледива кормит супруга угощениями, которых перед ними полный стол.
Путешествовать вместе с мужем для Романец крайне важно. Вместе они могут отстраниться от изматывающего столичного ритма жизни и вспомнить, какие нежные чувства питают друг к другу, в очередной раз доказывая фанатам и хейтерам, что вместе они по велению сердца.
Ранее стало известно, что Ольга Ветер может пойти под суд вместе с Викторией Романец из-за связи с мошенниками.