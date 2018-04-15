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Романец с Гусевым отмечают очередной медовый месяц в Турции

Романец с Гусевым отмечают очередной медовый месяц в турецком Белеке, где заселились в роскошный отель, предоставляющий постояльцам завтраки "почти в постель".

Модель и экс-участница "Дома-2" похвасталась: в потрясающем турецком отеле их с мужем кормят так, что она полюбила курорт ещё больше.

Романец с Гусевым отмечают очередной медовый месяц в Турции

Гусев и его возлюбленная уже отправлялись в свадебное путешествие, однако в тёплом уголке с морем, пальмами и фруктами почувствовали себя снова молодожёнами.

Виктория с Антоном не устают публиковать фотографии райского местечка, на одной из которых теледива кормит супруга угощениями, которых перед ними полный стол.

Путешествовать вместе с мужем для Романец крайне важно. Вместе они могут отстраниться от изматывающего столичного ритма жизни и вспомнить, какие нежные чувства питают друг к другу, в очередной раз доказывая фанатам и хейтерам, что вместе они по велению сердца.

Ранее стало известно, что Ольга Ветер может пойти под суд вместе с Викторией Романец из-за связи с мошенниками.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 20:25
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