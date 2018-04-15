Руки-базуки против Халка: Кирилл Терёшин обещает побить Асхаба Тамаева

Вот уже несколько недель в интернете держится противостояния двух блогеров, прославившихся за счёт огромных мышц.Терёшин добился "рук-базук" за счёт ситнолового наполнителя и различных других смесей, а Тамаев, наоборот, посещал тренажёрный зал, развив мускулы шеи, за что его сравнивают с Халком.Кириллу очень не понравилось, что на горизонте появился соперник, переключивший внимание пользователей на себя, поэтому он и вызвал того на бой.Стремясь как можно больше "хайпануть", Асхаб затеял перепалку и стал время от времени хвастаться фотографиями с оружием, которое не побоится применить против конкурента.В очередной раз приглашая Тамаева на бой, Терёшин устроил голосование подписчиков, кто же из двух качков, по их мнению, окажется сильнее. Большая часть пользователей предсказуемо отдаёт предпочтение Халку.