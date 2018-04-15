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Руки-базуки против Халка: Кирилл Терёшин обещает побить Асхаба Тамаева

"Синтоловый качок" Кирилл Терёшин обещает побить Асхаба Тамаева, который до этого угрожал ему в Сети фотографиями с ножом и пистолетом.

Вот уже несколько недель в интернете держится противостояния двух блогеров, прославившихся за счёт огромных мышц.

Руки-базуки против Халка: Кирилл Терёшин обещает побить Асхаба Тамаева

Терёшин добился "рук-базук" за счёт ситнолового наполнителя и различных других смесей, а Тамаев, наоборот, посещал тренажёрный зал, развив мускулы шеи, за что его сравнивают с Халком.

Кириллу очень не понравилось, что на горизонте появился соперник, переключивший внимание пользователей на себя, поэтому он и вызвал того на бой.

Стремясь как можно больше "хайпануть", Асхаб затеял перепалку и стал время от времени хвастаться фотографиями с оружием, которое не побоится применить против конкурента.

В очередной раз приглашая Тамаева на бой, Терёшин устроил голосование подписчиков, кто же из двух качков, по их мнению, окажется сильнее. Большая часть пользователей предсказуемо отдаёт предпочтение Халку.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 19:55
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