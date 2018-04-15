Ксению Собчак травят за наивное заигрывание с Павлом Дуровым
Ксению Собчак травят за наивное заигрывание с Павлом Дуровым, которого журналистка в Instagram всего лишь назвала принцем.
Поскольку хейтеры находят любые поводы для скандалов и сплетен, не остался в стороне и невинный комментарий светской львицы под фотографией русского миллиардера.
Мало того, что многочисленные пользователи подхватили старое сравнение Собчак с лошадью и принялись обыгрывать его, поступок Ксении попал во внимание и блогерши Лены Миро.
Последняя известна тем, что публично высмеивает звёзд, акцентируя внимание на негативе и не подбирая выражений. В этот раз обзорщица прошлась сразу по нескольким пунктам.
Во-первых, как она решила, со стороны Собчак недальновидно искать "секс на стороне" через комплименты в соцсетях, даже если её муж Максим Витроган уже не в лучшей форме.
Во-вторых, при живом-то супруге Ксения не смела покидать семью, отправляясь с подружками в Соединённые Штаты.
Ранее в Сети появились слухи о романе Ксении Собчак и Павла Дурова.
Поскольку хейтеры находят любые поводы для скандалов и сплетен, не остался в стороне и невинный комментарий светской львицы под фотографией русского миллиардера.
Мало того, что многочисленные пользователи подхватили старое сравнение Собчак с лошадью и принялись обыгрывать его, поступок Ксении попал во внимание и блогерши Лены Миро.
Последняя известна тем, что публично высмеивает звёзд, акцентируя внимание на негативе и не подбирая выражений. В этот раз обзорщица прошлась сразу по нескольким пунктам.
Во-первых, как она решила, со стороны Собчак недальновидно искать "секс на стороне" через комплименты в соцсетях, даже если её муж Максим Витроган уже не в лучшей форме.
Во-вторых, при живом-то супруге Ксения не смела покидать семью, отправляясь с подружками в Соединённые Штаты.
Ранее в Сети появились слухи о романе Ксении Собчак и Павла Дурова.