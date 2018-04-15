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Ксению Собчак травят за наивное заигрывание с Павлом Дуровым

Ксению Собчак травят за наивное заигрывание с Павлом Дуровым, которого журналистка в Instagram всего лишь назвала принцем.

Поскольку хейтеры находят любые поводы для скандалов и сплетен, не остался в стороне и невинный комментарий светской львицы под фотографией русского миллиардера.

Ксению Собчак травят за наивное заигрывание с Павлом Дуровым

Мало того, что многочисленные пользователи подхватили старое сравнение Собчак с лошадью и принялись обыгрывать его, поступок Ксении попал во внимание и блогерши Лены Миро.

Последняя известна тем, что публично высмеивает звёзд, акцентируя внимание на негативе и не подбирая выражений. В этот раз обзорщица прошлась сразу по нескольким пунктам.

Ксению Собчак травят за наивное заигрывание с Павлом Дуровым

Во-первых, как она решила, со стороны Собчак недальновидно искать "секс на стороне" через комплименты в соцсетях, даже если её муж Максим Витроган уже не в лучшей форме.

Во-вторых, при живом-то супруге Ксения не смела покидать семью, отправляясь с подружками в Соединённые Штаты.

Ранее в Сети появились слухи о романе Ксении Собчак и Павла Дурова.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 19:38
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