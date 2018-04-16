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В GSMArena названы самые популярные смартфоны на сегодняшний день

Представители издания GSMArena назвали самые популярные смартфоны по состоянию на сегодняшний день. Таким образом, устройства Xiaomi Redmi Note 5 Pro и Huawei P20 Pro оказались лучшими в этом списке.

В GSMArena названы самые популярные смартфоны на сегодняшний день


Первое место досталось Xiaomi Redmi Note 5 Pro, оснащенного двойной камерой и опций Face Unlock, при этом ценник у него вполне доступный. Второе место отдали Huawei P20 Pro. Смартфон обладает качественной тройной камерой. Также устройство дополнено программным софтом, которое разработано специально для улучшения качества снимков.

На третьей строчке ASUS Zenfone Max Plus (M1) ZB570TL. В первую очередь этот девайс пользуется спросом из-за удачного соотношения цены и качества. Далее расположился Xiaomi Redmi Note 5, а за ним идет Samsung Galaxy J7 Prime.

Шестое место занял Vivo V9, получивший новомодный вырез в верхней части дисплея. Xiaomi Mi A1 на седьмом месте, а на восьмом обосновался Samsung Galaxy S9+. Замыкают рейтинг Samsung Galaxy S8 и Oppo F7, который тоже обладает вырезом на экране.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:10
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